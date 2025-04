EMOÇÃO AO VIVO

Renata Vasconcellos conta como foi entrar ao vivo da casa dos brasileiros e emociona: 'Levo pra vida toda'

Jornalista percorreu o país para celebrar os 60 anos da Globo e relatou sua emocionante experiência nos lares brasileiros

Renata Vasconcellos voltou ao comando no Jornal Nacional nesta segunda-feira (28) ao lado de William Bonner, depois de uma intensa jornada por diversas regiões do Brasil. A apresentadora embarcou em uma série especial em homenagem aos 60 anos da TV Globo, visitando famílias em Salvador, Goiânia, Manaus, Porto Alegre e São Paulo.>

Durante a transmissão, Bonner pediu que a colega compartilhasse um pouco da experiência. Emocionada, Renata descreveu o impacto profundo da viagem, destacando os momentos de afeto e conexão nas casas que visitou. “Cada lar tem sua própria história. Às vezes num prato de comida no fogão, num olhar de mãe ou num abraço. Foi muito emocionante viver isso de perto”, afirmou.>

Ela destacou o carinho com que foi recebida por todos. “Conheci sotaques e sabores diferentes, ouvi sonhos, vi orgulho estampado nos olhos. Mas o que mais me tocou foi a forma como essas famílias estavam juntas, presentes, felizes por estarem com quem amam”, contou.>