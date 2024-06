Renata Vasconcellos celebra 52 anos ao lado da irmã gêmea e confunde fãs

Apresentadora do Jornal Nacional curtiu o dia com a irmã, a estilista Lanza Mazza

A apresentadora do Jornal Nacional publicou uma foto ao lado de sua irmã em seu perfil oficial do Instagram em que aparece aproveitando o dia do aniversário. Gêmeas idênticas, as duas confundiram os fãs ao apareceram com roupas azul-marinho durante o passeio em família.