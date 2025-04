NOVELA

Camila Pitanga revela que sua personagem em Dona de Mim terá doença terminal

Atriz estreia como Ellen em nova novela das sete nesta segunda-feira (28)

Animada com a estreia, Camila descreve o momento como uma montanha-russa de emoções. “Depois de todo o sucesso de Beleza Fatal, voltar à Globo com uma personagem tão instigante dá um frio na barriga e traz muitas emoções”, contou a atriz nas suas redes sociais.>

Para interpretar Ellen, Camila mergulhou profundamente no universo da personagem. Embora a novela não mencione diretamente a doença, a atriz fez questão de buscar informações para entender melhor as dores e o estado emocional de sua personagem. “Era importante para mim saber o que era, e descobri que é câncer de colo de útero. Apesar de não falarmos isso explicitamente, a trama deixa claro que ela está em um momento crítico de luta pela vida”, explicou.>

Preparação para viver Ellen

No trabalho de caracterização, a caracterizadora Deise Teixeira teve papel fundamental para traduzir no visual o estado debilitado de Ellen. “A maquiagem foi essencial. Cada pessoa lida de forma diferente com a doença: algumas incham, outras não. A relação com o câncer é única para cada indivíduo”, detalhou Camila.>