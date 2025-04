NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': nova novela das sete estreia hoje na Globo e promete emocionar; saiba mais

Nova trama das sete da TV Globo chega para substituir "Volta Por Cima"

A novela das sete da TV Globo ganha uma nova protagonista a partir desta segunda-feira (28) com a estreia de Dona de Mim . A novela de Rosane Svartman substitui Volta Por Cima e promete conquistar o público com uma narrativa cheia de emoção, superação e laços inesperados. >

Com doses equilibradas de romance, humor e questões sociais, Dona de Mim quer emocionar e provocar reflexão. A novela abordará temas como a luta das mulheres por reconhecimento e os desafios enfrentados por pessoas com deficiência no mercado de trabalho, trazendo à telinha histórias que dialogam diretamente com as novas gerações.>