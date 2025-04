SAÚDE

Mascar chiclete após parto ou cirurgias? Médico dá dica inusitada

Estudos mostram que o simples hábito de mastigar chiclete pode acelerar a recuperação intestinal após cesarianas e cirurgias abdominais

Pode parecer estranho, mas uma atitude simples como mascar chiclete pode trazer grandes benefícios no pós-operatório de cesarianas e outras cirurgias abdominais. Essa recomendação vem ganhando espaço em protocolos médicos pelo mundo e já tem respaldo da ciência. >

Uma revisão da Cochrane, que avaliou 81 estudos com mais de 9 mil pacientes, mostrou que o uso de chiclete após cirurgias do abdômen contribui para o retorno mais rápido das funções intestinais. Em outras palavras, acelera a eliminação de gases, a evacuação e ainda pode reduzir o tempo de internação.>

Quando o foco é o pós-parto, os benefícios também são notáveis. Um estudo publicado no Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine acompanhou mais de 3 mil mulheres que passaram por cesarianas. Aquelas que mascaram chiclete por 30 minutos, três vezes ao dia, relataram menos náuseas, menor desconforto e uma recuperação intestinal mais ágil.>