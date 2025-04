CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Cor inédita é descoberta por cientistas e promete revolucionar a forma como enxergamos o mundo

A tonalidade nunca antes vista pelo olho humano foi revelada com ajuda de uma nova tecnologia de estimulação ocular

A revelação só foi possível graças a um avanço tecnológico inédito: um sistema chamado Oz, capaz de estimular os cones da retina com altíssima precisão. Publicado na prestigiada revista Science Advances, o estudo vem chamando atenção não apenas da comunidade científica, mas também do público geral. Afinal, acreditava-se que a capacidade do olho humano de distinguir cores era limitada e imutável.>