BASTIDORES

Claudia Alencar revela momento macabro durante gravações de novela da Globo: 'Três horas dentro do caixão'

Atriz compartilhou bastidores intensos de Porto dos Milagres e conta como voltou como fantasma após morte da personagem

“Entrei para fazer só trinta capítulos. Quando ouvi isso, pensei: ‘Como assim?’. Me senti desvalorizada. Mas fiz, e não conseguiram me matar logo”, contou ela aos risos. A artista acabou permanecendo até o centésimo episódio, quando, finalmente, sua personagem teve um velório mas, nem isso a tirou completamente da trama.>

Segundo Claudia, a gravação da cena do funeral foi um verdadeiro teste de resistência. “Fiquei três horas dentro do caixão. Não me mexi. Tinham colocado várias flores em cima de mim, e eu pensei: não vou atrapalhar a produção tirando tudo para sair e depois refazer. Então fiquei ali, parada”, relembrou.>