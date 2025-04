SEM TABU

Mario Kart, estilete e homens casados: veja fetiches esquisitos dos famosos na hora do sexo

Celebridades revelam sem pudor os desejos mais fora do comum e mostram que, entre quatro paredes, vale (quase) tudo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2025 às 15:00

Mario Kart, estilete e homens casados: veja fetiches esquisitos dos famosos na hora do sexo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Sexo é um território onde a criatividade não tem limites e isso vale também para quem vive sob os holofotes. De cantoras a apresentadores, várias celebridades já abriram o jogo sobre seus fetiches e preferências na intimidade, e o resultado é, no mínimo, curioso. >

Rihanna, por exemplo, é fã de jogos de submissão. Em entrevista à Rolling Stone, a estrela pop revelou que gosta de ser amarrada e receber palmadas durante o sexo. A prática, segundo especialistas, pode reforçar o prazer por meio da entrega consciente e do empoderamento que existe em confiar no parceiro.>

Rihanna Crédito: Divulgação

Deborah Secco também entrou nessa lista, ao contar que curte transformar a cama em palco, praticando o famoso role play. Incorporar personagens e situações imaginárias, para ela, é uma forma divertida de manter o desejo sempre aceso e fortalecer o vínculo com o parceiro.>

Deborah Secco Crédito: Divulgação

Alguns fetiches são ainda mais ousados. Angelina Jolie, por exemplo, já comentou sobre o interesse pelo piquerismo, uma prática que envolve cortes leves durante o sexo. Apesar de perigosa se feita sem cuidado, pode ser segura e consensual com comunicação e preparação adequadas.>

Angelina Jolie Crédito: Divulgação

A cantora Anitta revelou que já se envolveu com um parceiro que curtia observá-la com outras pessoas. A fantasia mistura voyeurismo e exibicionismo, um tipo de desejo mais comum do que parece, baseado na excitação de ver e ser visto, desde que tudo seja consensual.>

Anitta Crédito: Reprodução/YouTube

E nem só de práticas "comuns" vive o mundo dos famosos. A cantora Kesha já afirmou que teve experiências sexuais com... fantasmas. Embora soe absurdo para alguns, esse tipo de relato pode representar desejos inconscientes ou apenas a vontade de se conectar com o lado mais místico e misterioso da sexualidade.>

Kesha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Pabllo Vittar também chamou atenção ao revelar, com muito bom humor, seu fraco por homens comprometidos. Durante entrevista no YouTube, ela contou que o fetiche nem é exatamente pelos homens, mas pela aliança em si. “O cara pode ser solteiro, mas se colocar uma aliança no dedo, eu já fico doida”, brincou, dizendo que respeita os relacionamentos, mas não consegue entender o motivo da atração.>

Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram

O caso mais inesperado talvez seja o do apresentador Tadeu Schmidt. Em conversa no Flow Podcast, ele contou que sua esposa, Ana Cristina, ficava animadíssima ao vê-lo jogar Super Mario Bros. O interesse era tanto que o personagem virou um código íntimo do casal. “Quando a gente queria namorar, falava: ‘Vamos jogar Mario’”, revelou, entre risadas.>

Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/ Instagram @tadeuschmidt