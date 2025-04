TALARICA?

Pabllo Vittar diz ter fetiche por homens casados: 'Qualquer dia apareço com a cara quebrada'

Cantora fala com bom humor sobre sua atração por alianças e homens comprometidos

Heider Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2025 às 12:00

Pabllo Vittar no programa Foquinha Entrevista Crédito: Reprodução/DiaTV

A cantora Pabllo Vittar chamou a atenção durante sua participação no programa Foquinha Entrevista, no canal DiaTV no YouTube, ao falar abertamente sobre um de seus fetiches: a atração por homens casados. Com bom humor, a artista compartilhou experiências e reflexões sobre o tema, sem deixar de reforçar que respeita os relacionamentos. >

“É verdade [que recebi cantadas de famosos casados], mas eu adoro”, disse Pabllo ao ser questionada sobre o assunto. Em tom descontraído, completou: “Gente, não sei o que me move. Qualquer dia desses, eu vou aparecer com a cara toda quebrada e careca, porque eu amo um homem casado. Mas eu super respeito”, afirmou.>

A artista também aproveitou para esclarecer que não se encaixa no estereótipo de “talarica”, termo popularmente usado para se referir a quem se envolve com parceiros de amigas. “Não sou talarica, porque talarica é quem pega marido de amiga. Pego das desconhecidas”, disse, arrancando risos da apresentadora e do público. Ao ser questionada se isso tornava a situação mais aceitável, ela completou: “Eu posso dormir com essa”.>