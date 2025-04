MEIO AMBIENTE

Anitta entra na luta pela demarcação de terras indígenas e convoca seguidores: 'vai faltar água e comida'

Cantora se junta a outras personalidades em campanha nacional durante o Acampamento Terra Livre 2025

A cantora Anitta usou sua voz e sua influência para apoiar uma das maiores mobilizações indígenas do mundo. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela pediu a demarcação de terras indígenas e alertou sobre os riscos da destruição das florestas para o futuro do país.>

A campanha, batizada de “Brasil Indígena, Terra Demarcada”, reúne organizações como a Mídia Indígena, a Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), a Anmiga (Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade) e o Instituto Socioambiental (ISA). O movimento ganha ainda mais força nesta semana com a realização do Acampamento Terra Livre 2025, que reúne milhares de lideranças indígenas em Brasília para reivindicar seus direitos e enfrentar o avanço da tese do marco temporal.>