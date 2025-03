MÚSICA

Anitta quer levar espiritualidade aos palcos com shows inspirados em mantras

Cantora aprofunda conexão com a espiritualidade e planeja novo formato de apresentação

Desde que anunciou o cancelamento de sua participação no Coachella 2025 , Anitta tem despertado curiosidade sobre os próximos passos de sua carreira. A cantora, que vem se dedicando a rituais espirituais e encontros focados em mantras, revelou o desejo de incorporar essa energia em suas futuras apresentações. “Espero conseguir fazer um show nesse estilo, com a mesma intensidade das minhas performances para 20 mil pessoas!”, declarou. >

Na última quinta-feira (20), Anitta celebrou o ano novo astrológico em um rito espiritual ao lado de Angélica e Juliette. No mesmo dia, comunicou o cancelamento de sua apresentação no festival norte-americano, alegando motivos pessoais inesperados. Embora não tenha explicado a decisão, sua crescente conexão com a espiritualidade já vem sendo notada desde 2022, quando passou a se consultar com a astróloga e xamã Max Tóvar.>