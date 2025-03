RITUAL ESPIRITUAL

Anitta faz ritual esotérico de cura e fãs se desesperam: 'Perdemos ela de vez'

Anitta surpreende seus seguidores ao compartilhar ritual espiritual logo após cancelamento de sua apresentação no Coachella

Publicado em 21 de março de 2025 às 11:39

Anitta em ritual de equinócio Crédito: Reprodução/Instagram

Após o cancelamento de sua apresentação no Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo realizado anualmente na Califórnia, Anitta surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um ritual espiritual para marcar o equinócio e a chegada do outono.>

Em um post no Instagram nesta quinta-feira (20), a cantora publicou uma sequência de fotos e explicou o significado da cerimônia, que também celebra o início do ano astrológico com a entrada do Sol em Áries.>

"Pra nós, o ano novo começa hoje. Primeiro dia de Áries. Início do outono. Celebramos essa nova estação com um ritual de equinócio, elevando nossa frequência, olhando para dentro, nos libertando de tudo aquilo que a gente não quer mais e convidando o novo para fazer parte da jornada de 2025", escreveu Anitta na legenda.>

A artista ainda reforçou a importância dos ciclos da vida e agradeceu aos amigos que participaram do momento especial. "A vida é feita de ciclos, não dá pra querer verão o ano inteiro. A natureza nos ensina que as fases de cada estação são importantes pra gerar frutos", refletiu.>

A cantora agradeceu os guias espirituais e os amigos que participaram. Ao final da mensagem, usou a expressão "Aho", expressão ligada à gratidão e conexão espiritual.>

Sem dar detalhes sobre o cancelamento do show no Coachella, a cantora preferiu transmitir uma mensagem de renovação e espiritualidade, mas dividiu opiniões entre os fãs. Enquanto muitos elogiaram sua busca por equilíbrio, outros reagiram com surpresa e até preocupação.>