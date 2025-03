PEDIDO NEGADO

Processo de Caetano Veloso contra a Osklen ganha novo episódio; entenda

Caetano solicita indenização de R$ 1,3 milhão à grife de roupas e questionou imparcialidade de juiz

Por unanimidade, a 12ª câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de Caetano Veloso pela suspeição do juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, da 1ª vara Empresarial do Tribunal de Justiça. O magistrado foi o responsável por negar indenização ao cantor em um processo movido contra a marca Osklen e a defesa do artista alegou que o juiz foi parcial na análise do caso. >