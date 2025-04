DERROTA

'Prejuízo ultrapassa R$ 2 milhões': Justiça barra prática médica de Pedro Andrade, namorado de Sandy

Médico é acusado de fraudar reembolsos em plano de saúde por meio do instituto que leva seu nome

O médico Pedro Andrade , conhecido nacionalmente por seu relacionamento com a cantora Sandy, enfrenta uma nova decisão judicial no caso em que é acusado de fraudes contra a SulAmérica Saúde. A Justiça de São Paulo determinou que ele está proibido de fracionar recibos médicos, sob pena de multa de até R$ 200 mil.>

A decisão foi tomada após a 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça analisar um recurso no processo, que ainda aguarda julgamento do mérito. Segundo a seguradora, o instituto médico comandado por Pedro teria fraudado o sistema de reembolsos, emitindo notas fiscais parceladas com valores inferiores aos reais e informando que os atendimentos foram realizados por diferentes profissionais.>