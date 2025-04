SUPERAÇÃO

'Guarda esse corpo!': Jojo Todynho perde 86kg e promete competir como fisiculturista em 2025

Cantora foi destaque no Arnold Sports Festival South America e relembrou críticas do passado com resposta afiada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2025 às 14:48

'Guarda esse corpo!: Jojo Todynho perde 86kg e promete competir como fisiculturista em 2025 Crédito: Reprodução/YouTube

Jojo Todynho foi um dos nomes mais comentados no Arnold Sports Festival South America, realizado neste domingo (06) em São Paulo. A cantora, que já enfrentou críticas no passado por seu corpo, voltou ao evento de forma triunfal: exibindo 86 quilos a menos, esbanjando saúde, autoestima e deixando no ar a possibilidade de subir ao palco como fisiculturista em 2025. >

Durante sua participação, Jojo fez questão de lembrar de quando esteve no festival pela primeira vez, em 2019, e foi alvo de comentários gordofóbicos. “Na época, muita gente questionou o que uma mulher gorda estava fazendo ali. Mas o próprio Arnold [Schwarzenegger] me acolheu e me chamou de musa dele. Ele acreditou em mim e me incentivou a seguir firme”, contou.>

'Guarda esse corpo!: Jojo Todynho perde 86kg e promete competir como fisiculturista em 2025 Crédito: Reprodução/YouTube

Com seu carisma característico, Jojo compartilhou detalhes de sua trajetória de transformação. “Comecei minha luta contra a obesidade em 2019. Hoje, sou outra pessoa. Não é só cirurgia, é disciplina, foco, saúde mental e muita vontade de mudar. São 86 quilos eliminados. Não é pra qualquer um”, disse ela, emocionada, enquanto recebia aplausos do público.>

A artista ainda fez piada com seu novo visual e deixou os fãs animados com um possível próximo passo: competir na categoria wellness do fisiculturismo. “Guarda esse corpo aqui, porque no ano que vem ele vai estar melhor ainda. Eu gosto quando me subestimam, porque eu vou lá e provo o contrário. Já tô ensaiando!”, brincou.>