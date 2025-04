INUSITADO

'Fui abençoada!': Pabllo Vittar revela cusparada de Madonna nos ensaios do megashow no Rio

Durante os ensaios do histórico show em Copacabana, a drag queen levou uma cusparada da Rainha do Pop e tratou o momento com bom humor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2025 às 13:09

Crédito: Manu Scarpa/Brazil News

O que poderia ser apenas mais um ensaio para um show histórico se transformou em uma lembrança inusitada para Pabllo Vittar. A cantora e drag queen revelou, em entrevista ao podcast da Foquinha, que levou uma cusparada de ninguém menos que Madonna durante a preparação para o espetáculo realizado na Praia de Copacabana, no Rio, em maio de 2024.>

“Ela cuspindo em mim... Eu estava sentada embaixo do palco e ela ensaiando, mas tinha uma parte do show que ela cospe, e ela ensaia isso mesmo. E ela cuspiu [em mim]. E eu: ‘Meu Deus, fui abençoada!’”, contou Pabllo, rindo da situação inesperada.>

Apesar do episódio curioso, o convite para cantar ao lado da Rainha do Pop foi encarado como um marco em sua trajetória. “Fiquei eufórica. A gente agradece, tem que ser grata, lembrar de onde vim e olha onde tô”, disse.>

Pabllo ainda revelou que houve troca real com Madonna e sua equipe. “Ela perguntava: ‘Que cabelo você quer usar? Como vai ser sua maquiagem?’ A gente teve muita troca assim”, contou, destacando o respeito e a abertura que recebeu da estrela internacional.>

Após o show, que reuniu mais de 1,6 milhão de pessoas em uma ação conjunta de um banco e da prefeitura do Rio, Pabllo e Madonna ainda curtiram uma festa privada patrocinada por Luciano Huck. “Foi uma noite que eu nunca vou esquecer. Eu indo embora pensando: ‘parece um sonho’.”>