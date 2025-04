ENGAVETADA

Rosa dos Ventos: saiba a história por trás da novela de Glória Perez vetada pela Globo

Após mais de 40 anos de parceria, emissora e autora rompem relação em meio à recusa de trama que abordaria o aborto

Segundo informações obtidas pelo Portal Leo Dias sobre a sinopse da história, a protagonista seria Cibele, uma ex-miss que enfrenta o apagamento da fama e hoje vive como vendedora em uma loja de departamentos. Sua vida ganha novos rumos ao se envolver com Murilo, um empresário influente casado com uma política em ascensão. Ao engravidar, Cibele acredita estar reconstruindo seu futuro. No entanto, Murilo, temendo prejuízos à imagem da esposa, arquiteta um plano perverso: droga a amante e a leva a um aborto forçado sem seu consentimento.>

Glória pretendia usar a novela para denunciar esse tipo de violência contra mulheres, especialmente as que, como Cibele, foram descartadas socialmente por conta da idade ou da ambição. A Globo, no entanto, optou por engavetar o projeto, temendo controvérsia por retratar um vilão masculino com poder político, em meio ao debate polarizado sobre direitos reprodutivos no país.>