NAS REDES

Gloria Perez reafirma apoio a Jair Bolsonaro em manifestação de defesa da anistia

Escritora usou Instagram no último domingo (16) para se manifestar

No último domingo (16), a escritora Gloria Perez usou as redes sociais para voltar a demonstrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A atitude da roteirista de Caminho das Índias, O Clone e Travessia gerou revolta entre os internautas. >

Gloria compartilhou em seus Stories no Instagram uma foto assistindo à cobertura da revista Oeste, declaradamente de direita, do ato em defesa da anistia dos criminosos presos pelos ataques de 8 de janeiro. A manifestação ocorreu no Rio de Janeiro e foi encabeçada por Bolsonaro, que marcou presença enfatizando seu discurso político de defesa da pátria, do conservadorismo e contra os ideais de esquerda. >