VÃO VOLTAR?

Simone e Simaria surpreendem fãs com reencontro inesperado após dois anos de separação

Simaria aparece nos bastidores de show da irmã e reacende esperanças de volta da dupla que marcou gerações

Crédito: Edu Araujo/Agnews e Eduardo Martins/BrazilNews

Depois de dois anos de silêncio e afastamento, um momento emocionante pegou os fãs de surpresa neste domingo (06), em São Paulo. Durante a apresentação especial de Jorge & Mateus , que celebrava os 20 anos da dupla, quem apareceu nos bastidores foi ninguém menos que Simaria marcando seu reencontro com Simone, com quem dividiu anos de carreira de sucesso.>

A presença da cantora, que se afastou da vida pública por questões de saúde mental, foi o suficiente para emocionar o público. Ela não chegou a cantar, mas apenas ser vista nos bastidores foi o bastante para levantar rumores de uma possível reconciliação musical com a irmã.>

Simone, que hoje brilha na carreira solo com sucessos como “Erro Gostoso” e “Dois Tristes”, já havia comentado que a relação entre as duas está mais leve. Em entrevista ao “Mais Você”, da Globo, ela revelou: “A melhor parte disso tudo é que nós somos irmãs. Melhor do que trabalhar junto é ser irmã. Ela está sempre em casa, churrasco, filhos brincando”.>