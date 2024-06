FAMOSOS

Simone abre o coração sobre término da dupla com Simaria: 'Não tem mais'

Cantora foi a convidada do programa Altas Horas, da Globo

Publicado em 17 de junho de 2024 às 09:49

Simone no Altas Horas Crédito: Globo

A cantora Simone, que fez dupla com Simaria, esteve no programa Altas Horas do último sábado (15) e, na conversa, relembrou sobre o fim das apresentações com a irmã nos palcos do Brasil.

Após 30 anos, 'As Coleguinhas', como eram conhecidas, decidiram colocar um ponto final na dupla em agosto de 2022. Desde então, Simone segue cantando sozinha e fazendo sucesso com as músicas sertanejas.

“Agora não posso mais olhar para o lado. Não tem mais. Só para cima agora. Para Deus”, brincou. Ela ainda comentou que, por ter ficado durante anos dividindo o mesmo palco e cantando músicas solo, foi mais fácil se desvincular.

"A Simaria cantava, eu cantava. Uma cantava só, a outra cantava só. Nesse sentido, foi mais fácil para mim. Foi mais tranquilo", disse.

SIMONE NO ALTAS HORAS ??



Coisa mais linda @SimoneMendes cantando ‘Erro Gostoso’ acompanhada da orquestra ?



O programa tá demais!



pic.twitter.com/RIWjdfSdqJ — Universal Music Brasil (@umusicbrasil) June 16, 2024

Simone Mendes é a artista mais ouvida do Brasil

A cantora, natural da Bahia, Simone Mendes, atingiu o topo da lista Artistas 25 da Billboard Brasil, que rankeia as vozes mais ouvidas do país. A ex-coleguinha está na liderança do chart pela primeira vez.

A medição em questão teve início em agosto de 2023 e se baseia na atividade de streaming dos principais serviços de música do país, de acordo com as mil faixas mais tocadas.

A cantora sertaneja atingiu o feito depois que a canção “Dois Tristes”, do projeto “Cantando Sua História” chegou ao Top 4 da lista Hot 100, da revista, que elenca as principais tendências musicais do momento.