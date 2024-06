NO TOPO

Simone Mendes é a artista mais ouvida do Brasil

Cantora sertaneja atingiu o feito depois que a canção “Dois Tristes”

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de junho de 2024 às 19:13

Simone Mendes Crédito: Divulgação

A cantora, natural da Bahia, Simone Mendes, atingiu o topo da lista Artistas 25 da Billboard Brasil, que rankeia as vozes mais ouvidas do país. A ex-coleguinha está na liderança do chart pela primeira vez.

Após Ana Castela chegar a 31 semanas consecutivas como a artista mais ouvida, Wesley Safadão a desbancou e chegou à primeira posição na semana passada. Já na última terça-feira (11), Simone Mendes foi quem dominou a lista.

A medição em questão teve início em agosto de 2023 e se baseia na atividade de streaming dos principais serviços de música do país, de acordo com as mil faixas mais tocadas.

A cantora sertaneja atingiu o feito depois que a canção “Dois Tristes”, do projeto “Cantando Sua História” chegou ao Top 4 da lista Hot 100, da revista, que elenca as principais tendências musicais do momento.

Em nova atualização, o ranking revela que o gênero sertanejo continua dominando as paradas musicais, com oito artistas entre os dez mais ouvidos do país.

Confira o Top 10 da lista Artistas 25, da Billboard Brasil

Simone Mendes Ana Castela Wesley Safadão Murilo Huff Zé Neto e Cristiano MC PH Henrique e Juliano DJ Topo Gusttavo Lima Guilherme e Benuto