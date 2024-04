APROXIMAÇÃO

Simaria aparece com sobrinha, filha de Simone, e fãs especulam reconciliação

Cantora estaria brigada com a irmã após fim da dupla

O fim da dupla Simone e Simaria acabou há quase dois anos, com fofocas e desentendimentos. Neste fim de semana, depois de muito tempo sem ninguém ver as duas juntas no mesmo ambiente, elas foram flagradas em um momento de descontração.