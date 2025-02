FAMOSOS

Simone Mendes desabafa sobre fim da dupla com Simaria. 'É uma dor que parece a morte'

Cantora disse que chorou muito após anunciar separação da irmã

Separada da irmã Simaria desde 2022, Simone Mendes contou detalhes sobre o fim da dupla. A cantora admitiu que foi um momento muito difícil e que sofreu muito durante todo o processo. “Robertão, que é meu empresário há 18 anos, no momento da soltura da nota que a gente tinha decidido encerrar as atividades da dupla, ele estava comigo na minha casa no momento e a gente ficou muito emocionado, choramos muito, porque é uma dor que parece a morte”, disse ela em entrevista ao canal de André Piunti.>