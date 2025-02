BBB 25

Diego Hypólito usa batom? Entenda a causa da boca avermelhada do ginasta

Assunto tem tomado conta das redes sociais; especialista explica

Frequentemente, quando Diego Hypolito aparece na tela do BBB 25, internautas comentam sobre a aparência do ex-ginasta. Um dos motivos é a boca excessivamente vermelha, que faz com que surja a dúvida se ele usa batom ou se é a cor natural dos lábios dele.>