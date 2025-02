BBB 25

Diego Hypolito fala sobre sexualidade: 'Só contei para minha mãe aos 27 anos'

Ex-ginasta relembrou antigos relacionamentos durante conversa no Big Brother Brasil 25

Durante uma conversa com Guilherme, Mateus e João Gabriel nesta terça-feira (4), na área externa da casa do Big Brother Brasil 25, Diego Hypolito recordou antigos relacionamentos e falou sobre sexualidade. Perguntado pelo fisioterapeuta se tinha feito festão de casamento, o ex-ginasta negou. >

"Eu não me casei com festa, eu só morava junto. Eu morei junto duas vezes", contou Diego. "Meu primeiro relacionamento eu era muito preso. Porque eu só contei para minha mãe quando tinha 27 anos. Eu contei porque na época a pessoa que eu estava meio que me exigiu", completou.>