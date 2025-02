NO PAREDÃO

Diego Hypolito tem mais de R$ 1 milhão em dívidas

Segundo equipe do ginasta, o valor é tem relação com a exploração do direito de imagem por pessoas jurídicas

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 16:17

Diego Hypolito avalia sua participação no BBB 25: 'Meu brilho apagou' Crédito: Divulgação/Globo

Um dos motivos que levaram Diego Hypolito a participar do Big Brother Brasil 25 é financeiro. O ex-ginasta tem uma enorme dívida a ser quitada fora da casa mais vigiada do Brasil, com valor que ultrapassa a faixa do R$ 1 milhão. O valor é decorrente de mudanças de entendimento pela Receita Federal sobre a exploração do direito de imagem por pessoas jurídicas. Quem esclarece é a equipe do ginasta.>

Advogado responsável pelo caso, o Sr. Angelo Miguel de Carvalho Neto explicou que a mudança gerou pendências fiscais para Diego e outros nomes conhecidos. Com essa mudança de entendimento, Diego Hypolito foi multado pela Receita Federal por explorar seu direito de imagem através de uma empresa, da mesma forma que outros atletas e personalidades como Gustavo Kuerten, Fred e Neymar também foram multados pela Receita Federal por essa prática.>

A informação do jornal Extra é de que o participante tem cinco dívidas registradas no cartório nos valores de R$ 997.936,16, R$ 590,64, R$ 592,27, R$ 443,21 e R$ 706,31. A dívida não está relacionada ao apartamento que Diego e Daniele adquiriram para a família e no qual foram vítimas de um golpe.>