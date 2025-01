REALITY SHOW

Mãe fala de participação de Daniele e Diego Hypolito no BBB 25: 'Preferia que não sofressem mais'

Geni Matias Hypolito comentou ainda a falta de estabilidade financeira dos filhos: 'Eles estão lá para realizar os sonhos'

Mãe de Daniele e Diego Hypolito, Geni Matias Hypolito comentou sobre a participação dos filhos no Big Brother Brasil 25. Os irmãos já falaram diversas vezes sobre o sentimento de solidão no reality show, e a ginasta chegou a chorar após ser excluída de uma roda de conversa. Segundo Geni, a filha costuma se sentir dessa forma mesmo fora do programa.>