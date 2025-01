ALTAS CIFRAS

Mansão em Mangaratiba a cobertura em Balneário Camboriú: veja patrimônio de R$ 6 bilhões de Neymar

Brasileiro está entre os 20 atletas com maior fortuna da história e no top 3 de jogadores mais bem pagos na atualidade

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 19:16

Neymar na Vila Belmiro Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

Prestes de voltar ao Santos depois de 12 anos, Neymar retorna ao futebol brasileiro como um jogador consolidado no cenário internacional. Com o sucesso dentro de campo, o atleta conseguiu salários e contratos astronômicos, que foram crescendo consideravelmente o seu patrimônio ao longo da carreira. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.>

Sem contar quaisquer bônus, direitos de imagem ou cotas de patrocínio, o salário mensal do atacante em Riad, com isso, era de 13,3 milhões de euros (cerca de R$ 82,7 milhões, na cotação atual). Pelos dados divulgados pela imprensa francesa, Neymar recebeu mais de 226 milhões de euros pelos 17 meses no futebol saudita (R$ 1,4 bilhão, na cotação atual). Tal salário equivale a um rendimento de 32,3 milhões de euros por jogo disputado com a camisa do Hilal — ou R$ 200,9 milhões.>

De acordo com o levantamento do site Sportico, especializado em negócios do mundo dos esportes, Neymar tem um patrimônio de 1,01 bilhão de dólares (R$ 6,1 bilhões na cotação atual) . Além disso, o jogador é o único brasileiro entre os 20 atletas mais ricos da história. Michael Jordan (basquete), Tiger Woods (golfe) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lideram o ranking.>

Vista aérea da mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um dos bens de Neymar é a mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, é avaliada em R$ 28 milhões e conta com pista de kart, quadra de futebol de areia, quadra de tênis, uma lagoa artificial (que gerou uma multa milionária por infrações ambientais), piscinas e um heliponto. Tudo em um terreno de 12 mil metros quadrados.>

O "Neyplex" tem vista 360º de toda Balneário Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Apelidado de “Neyplex”, o quadriplex fica localizado no Yachthouse Residence Club, construção conhecida como "Torres Gêmeas". Com vista para o mar, o edifício tem 281 metros de altura, divididos em 81 andares.>