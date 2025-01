SACRIFÍCIOS

Neymar abandona 3º maior salário do mundo pelo Santos; confira quem são os 10 mais bem pagos

Lista inclui jogadores conhecidos do futebol internacional

O retorno de Neymar Jr. ao Santos vai fazer o craque brasileiro perder o posto de terceiro jogador mais bem pago do mundo. No Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atleta recebia US$ 80 milhões (aproximadamente R$ 474 milhões), mas agora deixará a grande quantia para conseguir se adequar à realidade do futebol brasileiro. >