Fonte Nova x Barradão: Saiba quais são os estádios mais limpos do Brasil

Levantamento considera comentários feitos pelos usuários do Google sobre a limpeza dos estádios

A disputa entre as torcidas de futebol extrapola o campo e chega a outros aspectos que não estão diretamente envolvidos com a bola rolando, como a qualidade na limpeza dos estádios. Entre a Arena Fonte Nova e o Barradão, estádios em que a dupla Bahia e Vitória, respectivamente, mandam seus jogos, o santuário rubro-negro aparece à frente no levantamento realizado pelo Bolavip Brasil.>