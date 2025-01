ENTENDA

Vitória promete entrar na Justiça contra o Grêmio por Lucas Esteves: 'Agora é guerra'

Clube vai entrar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) contra a equipe gaúcha por assédio ao jogador

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 14:47

Novela envolvendo Lucas Esteves ganha um novo capítulo Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Após pagar a multa do lateral esquerdo Lucas Esteves e ver o Vitória acionar uma cláusula para manter o atleta, a novela envolvendo o jogador do Leão pode ganhar um novo capítulo nos próximos dias. Em contato com o clube baiano, foi informado que o Vitória vai entrar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) contra a equipe gaúcha por assédio ao jogador. O Leão tem convicção de que a cláusula não fere a Lei Pelé e está resguardado pela Justiça.>

"Esteves continua sendo jogador do Vitória até que se julgue a ação na Justiça. O Vitória vai entrar na (CNRD) com uma ação pesada, pedindo um monte de coisas. Agora é guerra" Fábio Mota Presidente do Vitória, em nota enviada ao CORREIO

A CNRD é um órgão criado pela CBF para resolver conflitos envolvendo o futebol e assegurar o cumprimento dos dispositivos dos Regulamentos do movimento privado do futebol. O órgão pode decidir conflitos entre clubes e atletas sobre a manutenção do contrato de trabalho nos casos em que haja discussão sobre uma transferência nacional do atleta, litígios laborais entre clubes e atletas, treinadores e assistentes técnicos desde de que de comum acordo entre as partes envolvidas, dívida financeira de clube com o atleta, disputas entre agentes e clubes ou atletas ou técnicos e casos de indenização por formação e mecanismo de solidariedade da Fifa e nacional. >

Segundo o clube, a diretoria rubro-negra afirmou que já havia comunicado ao Tricolor Gaúcho que não queria negociar o jogador e que ativaria a cláusula no contrato. O Grêmio pagou a multa rescisória do lateral, avaliada em U$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões), e recebeu o dinheiro de volta nesta segunda-feira (27). Em nota enviada ao ge, a equipe gaúcha disse entender ter cumprido com os acordos e encaminhamentos realizados com os dirigentes do Vitória.>

Através das redes sociais, Fábio Mota alfinetou o Grêmio ao elogiar a postura do Internacional, que tentou a contratação do jogador no início do ano. "Queria aqui agradecer a postural do Internacional, que foi o primeiro a nos procurar sobre Lucas Esteves! Explicamos a situação, entenderam e descartaram a operação!", escreveu Mota.>

De acordo com a cláusula estabelecida no contrato com o jogador, o Vitória teria resguardado o seu direito à recusa da transferência em caso de pagamento da multa rescisória. O pagamento foi estabelecido com o valor de U$ 100 mil e deveria ser realizado até cinco dias úteis da comunicação de recusa pelo Leão ao atleta. Ainda de acordo com o contrato, a multa de Lucas Esteves diminuiria para os mesmos U$ 100 mil caso o Vitória não tivesse permanecido na primeira divisão em 2025. >

Esteves chegou ao Vitória no início de 2024 após se destacar com a camisa do Atlético-GO no returno da Série B de 2023. Inicialmente, o lateral esquerdo de 24 anos disputaria posição com PK, mas terminou o ano como titular indiscutível após atuações consistentes no Campeonato Brasileiro, tanto ofensiva quanto defensivamente.>