CHEGADA IMINENTE

Vitória encaminha contratação de centroavante do Flamengo

Carlinhos tem acordo encaminhado para ser o novo atacante do Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 15:17

Atacante Carlinhos negocia a transferência do Flamengo para o Vitória Crédito: Paula Reis/Flamengo

O Vitória encaminhou a contratação do atacante Carlinhos, do Flamengo, para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini em 2025. O jogador de 27 anos chega por empréstimo até o fim de 2025 com opção de compra estipulada em 4,5 milhões de reais. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo CORREIO. >

O jogador deve chegar à Salvador nesta segunda-feira (27) e ficará à disposição do técnico Thiago Carpini assim que for aprovado nos exames médicos e ser regularizado. Caso o Leão queira contar com o jogador em jogos contra o Flamengo, vai precisar pagar R$ 1 milhão, valor estipulado no contrato de empréstimo.>

Carlinhos tem 27 anos e foi formado na base do Corinthians. Ele chamou atenção na temporada passada quando defendeu o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O atacante foi contratado pelo Flamengo para ser o reserva imediato no momento em que Gabigol estava suspenso por doping.>