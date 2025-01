FORA DOS PLANOS

Após receber proposta do Vitória, centroavante é afastado pelo Flamengo

Clube carioca anunciou a saída de outros quatro atletas do grupo principal

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 15:37

Atacante Carlinhos negocia a transferência do Flamengo para o Vitória Crédito: Paula Reis/Flamengo

Alvo do Vitória para reforçar o ataque, o centroavante Carlinhos foi afastado do elenco do Flamengo. Neste domingo (26), o clube carioca anunciou que cinco jogadores não fazem mais parte do grupo principal. >

Além de Carlinhos, atual artilheiro do Campeonato Carioca, com três gols, estão fora dos planos do Flamengo: o zagueiro Pablo, o lateral esquerdo Zé Welinton, o volante Caio Garcia e o atacante Thiaguinho. >

Carlinhos tem 27 anos e foi formado na base do Corinthians. Ele chamou atenção na temporada passada quando defendeu o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O atacante foi contratado pelo Flamengo para ser o reserva imediato no momento em que Gabigol estava suspenso por doping. >

Até aqui, Carlinhos disputou 20 jogos pelo Flamengo e marcou cinco gols. No ano passado, ele balançou as redes no triunfo carioca sobre o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. >