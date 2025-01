SALVADOR

Polícia se defende após denúncia de truculência por torcedores do Vitória: ‘uso proporcional da força’

Mais de 100 torcedores foram presos

Larissa Almeida

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 15:31

Polícia Militar Crédito: Alberto Maraux

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) divulgou uma nota se defendendo das denúncias de truculência feita por torcedores do Vitória, antes do time aplicar uma goleada sobre o Colo-Colo, no último sábado (25). Segundo a corporação, durante a organização do trânsito para a chegada da delegação de membros do clube à Fonte Nova, foi “necessário o uso proporcional da força policial para estabelecer a ordem”. >

A PMBA disse os torcedores obstruíram as vias e desobedeceram orientações da equipe de segurança, prejudicando a mobilidade e impedindo a passagem de seguranças. Os torcedores do Vitória, por sua vez, contam que faziam festa quando os agentes iniciaram as agressões, que incluiu o uso de bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. Mais de 100 integrantes da torcida organizada do time foram presos.>

Ainda em nota, a Polícia Militar ressaltou que a presença nos estádios tem como objetivo a garantia da segurança dos torcedores e a tranquilidade do evento, e disse que o episódio do último sábado será apurado. >

“O Comando da Corporação determinou a apuração imediata dos fatos para esclarecer as circunstâncias da ocorrência, reafirmando seu compromisso com a legalidade e a transparência. A PMBA não compactua com excessos e deve atuar sempre pautada pela técnica e pelo respeito ao direito dos cidadãos”, escreveu em nota a entidade. >