CRIME

Mais de 100 integrantes de torcida organizada do Vitória são presos após briga e confusão em Periperi

Detidos são da Torcida Uniformizada os Imbatíveis

Wendel de Novais

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 08:15

Briga e confusão em Periperi Crédito: Reprodução

Antes do Vitória golear o Colo-Colo, na Fonte Nova, no sábado (25), pelo Baianão, 105 integrantes, entre eles 15 menores de idade, da Torcida Organizada os Imbatíveis (TUI) foram o apreendidos após confusão e briga em Periperi, na Suburbana. O caso foi registrado por volta das 14h30, quatro horas antes do jogo do Rubro-Negro.>

De acordo com uma moradora, que prefere não se identificar, os torcedores causaram um terror antes da chegada da polícia. “Estavam com paus e pedras nas mãos. Eram muitos e atiravam isso em um outro pessoal, não sei se era de outra torcida, mas foi um horror. O trânsito parou porque o pessoal ficou com medo de sobrar no meio”, diz. >

A confusão ocorreu na Avenida Afrânio Peixoto, a Avenida Suburbana. No entanto, os vândalos foram detidos após a chegada de equipes do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Baía de Todos os Santos (BTS), do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe), da 17ª e da 18ª CIPMs, além da CIPT/Rondesp BTS.>

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), os militares flagraram os indivíduos durante a confusão. Parte dos presentes foram alcançados e detidos. Com os torcedores, foram apreendidos cinco soqueiras, seis latas de tinta spray, um canivete, uma tesoura, quatro cigarros e uma porção de maconha e uma pedra de crack.>