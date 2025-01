VIOLÊNCIA

Torcedores do Vitória denunciam agressões e truculência da PM antes de jogo na Fonte Nova

Policiais lançaram bombas de gás lacrimogêneo e deram tiros de bala de borracha

Wendel de Novais

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 09:19

Ação da PM aconteceu nos arredores da Fonte Nova Crédito: Reprodução

Antes de vibrar com a goleada do Vitória contra o Colo-Colo, na Fonte Nova, no nesse sábado (25), os torcedores do Leão da Barra passaram por uma situação de violência nos arredores da arena. Em vídeos que circulam nas redes sociais, rubro-negros denunciaram ações de agressão e truculência de agentes da Polícia Militar da Bahia (PM). >

Um torcedor, que prefere não se identificar, conta que a torcida fazia festa quando os agentes iniciaram as agressões. “Estava tudo normal, a galera pulando reunida e cantando forte. De uma hora para outra, os PMs entraram no meio e começaram a dispersar o pessoal na pancada, com cassetete e tudo”, relata.>

Outro torcedor, que também terá o nome preservado, relata que bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha foram utilizadas. “Foi uma confusão gerada pela própria PM. Estava tudo tranquilo com a multidão reunida cantando. Eles dispersaram todo mundo e ainda soltaram bomba de gás e deram tiro de bala de borracha, é só ver no vídeo”, fala. Diversos perfis de torcedores do Vitória registraram a correria e confusão, publicando nas redes sociais. Veja abaixo:>

Através de suas redes sociais, o Vitória se manifestou em repúdio ao que foi denunciado pelos torcedores e destacou que tomará providências. “Informamos que as imagens registradas serão encaminhadas para o Comando da Polícia Militar do Estado da Bahia para que se apure eventuais excessos”, escreveu. O Rubro-Negro exigiu respeito para a PM e afirmou não compactuar com qualquer ação de violência. Procurada para se posicionar sobre o caso, a Polícia Militar não retornou até a publicação desta matéria.>

Veja a nota completa do Vitória:>

O Esporte Clube Vitória repudia veementemente os atos de violência contra nossos torcedores ocorridos na tarde de hoje (25), durante a chegada do nosso ônibus à Fonte Nova.>

Informamos que as imagens registradas serão encaminhadas para o Comando da Polícia Militar do Estado da Bahia para que se apure eventuais excessos.>

O Vitória não compactua com essas atitudes e jamais se calará diante de situações como esta. Exigimos respeito à nossa torcida, que é um exemplo de comportamento em todos os campos do Brasil.>