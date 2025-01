SEM PREVISÃO

Thiago Carpini descarta retorno de Matheuzinho nos próximos jogos do Vitória: 'Muito aquém'

Meia se recupera de lesão sofrida na temporada passada

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 02:00

Matheuzinho não atua desde o triunfo sobre o Fortaleza, no ano passado Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Destaque do Vitória nas duas últimas temporadas, o meia Matheuzinho ainda não estreou pelo Vitória em 2025, e não tem previsão para entrar em campo. Pelo menos é o que garante o técnico Thiago Carpini. >

Após a goleada do Leão sobre o Colo Colo, no sábado (25), na Fonte Nova, Carpini afirmou que o jogador ainda não está pronto para atuar e segue em tratamento médico. >

"Existem processos dessa transição. Ele fez um treino com a equipe. Está muito aquém da capacidade física, técnica que pode performar. Precisa se sentir confortável para começar a participar e performar pensando na temporada, não pensando no próximo jogo", iniciou o treinador. >

Matheuzinho se machucou na reta final do Brasileirão, durante o triunfo do Leão sobre o Fortaleza, no Barradão, que garantiu a permanência do rubro-negro na Série A do Brasileirão. >

Matheuzinho durante treino na Toca do Leão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

"Para ele a pré-temporada começou depois, não tem nem uma semana ainda, com bola só tem um dia. Gostaria de tê-lo o quanto antes, nos faz falta. Quero ver com todos juntos o que podem entregar, mas é preciso ter paciência para não comprometer a recuperação e voltar à estaca zero", completou Carpini. >