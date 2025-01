OFERTA REJEITADA

Vitória tenta contratar Everaldo, mas centroavante do Bahia descarta jogar no Leão

Rubro-negro busca atacante para suprir a lacuna deixada por Alerrandro

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 16:10

Everaldo disse não sobre a possibilidade de trocar o Bahia pelo Vitória Crédito: Arisson Marinho/EC Bahia

Em busca de um centroavante para reforçar o elenco em 2025, o Vitória tentou a contratação do atacante Everaldo, do Bahia. O rubro-negro sondou a situação do jogador, mas o atleta informou que não interesse em deixar o Esquadrão para jogar no rival. >

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Globo Esporte e confirmada pelo CORREIO. >

Everaldo está no Bahia desde 2023, quando foi contratado já sob a gestão do Grupo City para ser a principal referência do ataque tricolor. Em sua primeira temporada pelo Esquadrão, ele foi o artilheiro do time, com 20 gols. >

No ano passado, Everaldo passou a ser utilizado por Rogério Ceni do lado direito do ataque, e viu o seu desempenho cair. Reserva em boa parte da temporada, ele marcou 11 gols em 58 jogos. >

Para 2025, o camisa 9 viu a concorrência no ataque aumentar. Além da manutenção de Lucho Rodríguez, que fechou o Brasileirão como titular, o Bahia contratou o experiente Willian José, que volta ao Brasil após dez anos na Europa. >

Além do Vitória, outros clubes do Brasil e da Ásia se interessaram pelo atacante, mas o CORREIO apurou que Everaldo e a família estão bem adaptados a Salvador e não têm interesse em deixar a capital baiana. >

Sem Everaldo, o Vitória segue na busca por um centroavante para suprir a lacuna deixada por Alerrandro. O Leão tem negociação avançada com Carlinhos, de 27 anos, que pertence ao Flamengo. >

BA-VI>

Essa é a segunda vez que Bahia e Vitória tentam a contratação de um jogador do rival. Antes da busca do Leão por Everaldo, o tricolor sondou a situação do zagueiro Wagner Leonardo, capitão rubro-negro. >