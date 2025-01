ALFINETOU

Após interesse do Bahia, zagueiro Wagner Leonardo provoca o tricolor: ‘História não se vende’

Presidente do Vitória criticou abordagem feita pelo tricolor

Gabriel Rodrigues

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 15:31

Capitão do Vitória, Wagner Leonardo foi procurado pelo Bahia Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Capitão e um dos ídolos recentes do Vitória, o zagueiro Wagner Leonardo usou as redes sociais para alfinetar o rival Bahia após ter o nome ligado em um possível interesse do tricolor. Nesta sexta-feira (10), o jogador postou um vídeo de lances seus no rubro-negro com a legenda "História não se vende".

Na quinta-feira (9), surgiu a informação do interesse do Bahia em contratar Wagner Leonardo. O “Canal do Bara” informou que o Esquadrão fez oferta aos representantes do jogador, que ficaram balançados com os valores apresentados.

Também nesta sexta-feira, durante coletiva no Barradão, o presidente do Vitória, Fábio Mota, criticou a abordagem feita pelo Bahia. Segundo ele, o rival não procurou o rubro-negro de forma oficial, mas apresentou a proposta ao jogador.

Fábio Mota disse ainda que Wagner Leonardo decidiu recusar a investida do Esquadrão por conta da sua ligação com o Leão.

"Wagner Leonardo é um zagueiro que qualquer clube do Brasil quer ter. É um atleta que tem contrato com o Vitória até 2028, tem uma multa de R$ 300 milhões estipulada. Quando o atleta quer ir embora, recebe uma proposta diferente, não tem sentido segurar se ele não quer ficar no Vitória. Nós recebemos 4 propostas oficiais. O Vitória visa a sobrevivência. Eu vou criticar a forma da abordagem que foi feita. Se um dia eu, como presidente do Vitória, tiver vontade de querer algum atleta que esteja no Bahia, pode ter certeza que eu procurarei a direção do Bahia, eu procurarei o meu diretor de futebol, entrarei em contato com o diretor de futebol do Bahia e faria uma proposta concreta, por escrito, para aquele atleta. Para o Vitória não chegou uma única proposta oficial [do Bahia]. Para o Wagner, chegou. Procuraram, abordaram, ofereceram mundos e fundos e tudo mais. Wagner é um cara Vitória. Ele não quer sair do Vitória, pra deixar claro", disse o presidente do Vitória.

De acordo com apuração do CORREIO, o Bahia buscou informações sobre Wagner Leonardo no fim do ano passado, mas não chegou a apresentar oferta oficial ao Vitória pelo jogador.

O tricolor busca reforços para a defesa e tem negociação avançada com Santiago Mingo, de 23 anos, que atua no Defensa y Justicia, da Argentina.