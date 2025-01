GANHOU MORAL

'Sempre foi o plano A', diz Cadu Santoro sobre contratação do zagueiro Mingo pelo Bahia

Zagueiro chegou ao tricolor após rumor envolvendo Wagner Leonardo, do Vitória

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 16:57

Santiago Mingo foi apresentado por Cadu Santoro Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (22), o zagueiro Santiago Ramos Mingo chegou com moral ao Bahia. De acordo com o diretor de futebol do tricolor, Carlos Eduardo Santoro, o argentino sempre foi o plano A do clube para a defesa.

No final do ano passado, o Bahia sondou a situação do zagueiro Wagner Leonardo, do Vitória. O defensor teria sido oferecido ao Esquadrão por empresários. A negociação, no entanto, não avançou.

"Atleta que sempre foi nosso plano A durante toda janela de transferência. O Bahia se posicionou no mercado que os atletas e agentes procuram e têm interesse em jogar no Bahia. A gente sempre tratou de forma muito respeitosa e clara essa negociação. E prevaleceu a vontade do atleta em estar aqui. Formação no Boca Juniors, três temporadas no Barcelona, passagem rápida na Bélgica, até a chegada no Defensa y Justicia nas duas últimas temporadas", explicou Santoro.

Para ter Ramos Mingo, o Bahia pagou 4,5 milhões de dólares ao Defensa y Justicia, da Argentina. O zagueiro foi formado na base do Boca Juniors e acumula passagem pelo Barcelona B e OH Leuven, da Bélgica.