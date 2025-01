VEIO CORRENDO

Novo zagueiro do Bahia, Ramos Mingo se derrete pelo tricolor: 'Queria estar aqui o mais rápido possível'

Zagueiro argentino pode estrear nesta quinta-feira (23), na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 15:12

Ramos Mingo foi apresentado oficialmente e pode estrear pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Reforço do Bahia para a defesa, o zagueiro Santiago Ramos Mingo, de 23 anos, falou pela primeira vez como jogador do Bahia. Nesta quarta-feira, o defensor foi oficialmente apresentado. Na Fonte Nova, ele se derreteu pelo Bahia e disse que não pensou duas vezes antes de aceitar a proposta do tricolor.

"Primeiro, quando me nomearam para o clube, a verdade é que fiquei muito interessado. Também tivemos uma videochamada, eles me contaram sobre o projeto e eu falei para eles por favor encerrarem que eu queria estar aqui o mais rápido possível. Graças a Deus, e obrigado também aos dirigentes e a todos por estar aqui", disse o defensor.

Ramos Mingo foi formado na base do Boca Juniors e passou pelo Barcelona B. Ele também atuou no futebol belga e nas duas últimas temporadas estava no Defensa y Justicia. O Bahia não informou os valores da negociação, mas o jogador foi comprado 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões).

Questionado sobre as suas características, Mingo destacou a versatilidade como um dos pontos fortes. Na temporada passada, ele disputou 40 jogos pelo Defensa y Justicia, marcou quatro gols e deu uma assistência.

"Me sinto muito confortável do lado esquerdo, sou um zagueiro canhoto, agressivo, que gosta de sair jogando desde atrás", explicou ele.

O argentino teve o nome publicado no BID da CBF e garante que está à disposição de Rogério Ceni. A estreia pode acontecer nesta quinta-feira (23), diante do Sampaio Corrêa, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.