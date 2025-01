TUDO PRONTO

Veja onde assistir a estreia do Bahia na Copa do Nordeste

Tricolor encara o Sampaio Corrêa, na Fonte Nova

O Bahia está pronto para estrear na Copa do Nordeste. Nesta quinta-feira (23), o Esquadrão recebe o Sampaio Corrêa, às 20h, na Fonte Nova, pela primeira rodada da competição regional.

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Em 2025, o Premiere transmitirá todos os jogos do Nordestão através do pay-per-view.

O duelo contra o Sampaio Corrêa será o primeiro do Bahia com o elenco principal em 2025. O tricolor estava em pré-temporada na Espanha e usou um time alternativo nos três primeiros jogos do Campeonato Baiano.