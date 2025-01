ALTERAÇÕES

CBF e Federação Bahiana mudam data de quatro jogos do Bahia na Copa do Nordeste e Baianão

Tricolor estreia no Nordestão nesta quinta-feira (23), na Fonte Nova

O Bahia terá que refazer o seu planejamento para os próximos jogos no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. A CBF e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) alteraram as datas de partidas do tricolor pelos dois torneios.