REFORMULAÇÃO

Rival do Bahia na Libertadores contratou técnico brasileiro ex-City e sete reforços

The Strongest está em fase de pré-temporada

Gabriel Rodrigues

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 16:22

The Strongest está em fase de pré-temporada antes de enfrentar o Bahia na Libertadores Crédito: Divulgação/The Strongest

Primeiro rival do Bahia na Libertadores, o The Strongest iniciou a pré-temporada. O clube boliviano passou por uma reformulação no departamento de futebol, com a saída e chegada de atletas, além de ter anunciado um treinador brasileiro.

Na atual temporada, Antônio Carlos Zago será o comandante da equipe. O ex-zagueiro da Seleção Brasileira vem construindo carreira na Bolívia e antes de assumir o The Strongest estava na seleção do país.

Curiosamente, foi justamente o Bolívar, rival do The Strongest, que abriu as portas para o brasileiro no país Sul-Americano. Zago treinou o Bolívar - clube que é parceiro do Grupo City -, entre 2021 e 2022. Pela equipe, ele foi campeão boliviano. No Brasil, Antônio Carlos treinou times como Fortaleza, Internacional, Juventude, Red Bull Bragantino e Coritiba.

Antônio Carlos Zago assumiu o comando do The Strongest Crédito: Divulgação/The Strongest

Além do treinador, o The Strongest reforçou o elenco com sete peças. Foram contratados o goleiro Alejandro Torres, o lateral direito Fran Supayabe, os defensores Salvador Mercado, Pablo Pedraza, Lider Yanarico e Juan Chiatti, e o atacante Juan Godoy.

Outros jogadores mais conhecidos, como o goleiro Guillermo Viscarra - revelado pelo Vitória -, e o meia Diego Wayar deixaram o clube.

Diferente do Bahia, que já iniciou as competições de 2025, o The Strongest não terá muitos compromissos até o encontro com o tricolor. Atualmente o Tigre está em fase de pré-temporada.