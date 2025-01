TRICOLOR NO MERCADO

Saiba o que Rogério Ceni pensa sobre a procura do Bahia por um novo goleiro

Esquadrão quer contar com jogador experiente para brigar pela posição de titular

Gabriel Rodrigues

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 14:52

Bahia ainda busca um goleiro para disputar posição no elenco Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Cada vez mais perto da estreia do elenco principal na temporada, o Bahia ainda busca um goleiro no mercado. Após passar por problemas no setor no ano passado, o Esquadrão mira a chegada de um jogador para brigar pela titularidade com Marcos Felipe e Danilo Fernandes. Em entrevista ao TNT Sports, o técnico Rogério Ceni falou sobre o que pensa da contratação de mais um atleta para a posição.

“É possível. Tivemos a saída do Adriel, o Dênis Júnior está treinando com a gente, vamos analisar, mas é possível. É uma posição difícil, de custo muito alto, quem tem não quer soltar esse jogador”, iniciou o treinador.

No fim do ano passado, o Bahia fez proposta oficial por Everson, do Atlético-MG, mas não houve acordo com o time mineiro. Desde então, o tricolor tem buscado opções. O brasileiro Tiago Volpi, que defende o Toluca, do México, foi especulado. O novo alvo, de acordo com a imprensa argentina, é Guido Herrera, do Talleres.

Além de Danilo e Marcos Felipe, atualmente o Esquadrão conta com Dênis Júnior, que voltou após empréstimo ao Vila Nova, e o garoto Gabriel, que foi titular nos três primeiros jogos do time alternativo no Campeonato Baiano. De acordo com Ceni, a ideia do clube é a de fazer um rodízio entre os atletas neste início de temporada.