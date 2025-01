NOVAS PEÇAS

Saiba quais reforços já podem estrear pelo time principal do Bahia

Elenco treinado por Ceni estreará na temporada nesta quinta-feira (23), contra o Sampaio Corrêa

Depois de realizar a pré-temporada em Girona, na Espanha, o time principal do Bahia está pronto para estrear em 2025. Nesta quinta-feira (23), o tricolor recebe o Sampaio Corrêa, às 20h, na Fonte Nova, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

Para o primeiro jogo oficial no ano, o técnico Rogério Ceni já pode contar com cinco dos seis reforços que o Esquadrão contratou.

O volante Erick, os meias Michel e Rodrigo Nestor, e os atacantes Willian José e Erick Pulga tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e estão à disposição do treinador. Apenas o zagueiro Santiago Ramos Mingo, que se juntou ao grupo na última semana, ainda depende da parte burocrática.

Das seis novas peças do tricolor, quatro participaram do jogo-treino contra o time B do Girona, que terminou empatado em 0x0. Willian José e Mingo ficaram de fora.