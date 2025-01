ALVO NA MIRA

Bahia negocia a contratação de goleiro argentino

Tricolor busca jogador para brigar pela condição de titular

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 20:36

Guido Herrera, goleiro do Talleres, é o novo alvo do Bahia Crédito: Divulgação/Talleres

O Bahia tem um novo alvo no mercado. Em busca de um goleiro para brigar pela posição de titular, o Esquadrão negocia a contratação do argentino Guido Herrera, de 32 anos, que atua no Talleres, da Argentina. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

De acordo com a imprensa argentina, o Bahia apresentou oferta formal ao Talleres para ter o jogador em definitivo. Os dois clubes negociam.

Guido Herrera foi revelado pelo Belgrano e na Argentina passou por Defensores de Belgrano, Mitre e desde 2016 atua no Talleres. Em 2020, ele foi emprestado ao Yeni Malatyaspor, da Turquia, mas voltou ao Talleres na temporada seguinte. No ano passado, ele atuou em 49 jogos pelo clube argentino, onde é capitão.

O Bahia busca um goleiro para brigar pela vaga de titular. O Esquadrão tentou contratar Everson, do Atlético-MG, mas não houve acordo. Tiago Volpi, do Toluca-MEX, também foi especulado no tricolor.