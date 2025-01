CAMPEÃO BRASILEIRO

Depois do volante Gregore, Botafogo contrata mais um ex-Bahia

Alvinegro está reforçando o elenco para a temporada 2025

Atual campeão brasileiro, o Botafogo terá no seu elenco mais um jogador que fez sucesso com a camisa do Bahia. Nesta segunda-feira (23), o Zenit, da Rússia, anunciou que o atacante Artur Victor defenderá o clube carioca.