VAI TER QUE CORRER

Veja como o sub-20 deixa a situação para o elenco principal do Bahia no Campeonato Baiano

Time alternativo tropeçou nos três jogos que fez no estadual

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 04:00

Time alternativo do Bahia disputou três jogos e não venceu no Baianão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Com a pré-temporada em Girona finalizada, a partir de agora o Bahia utilizará o seu time principal nas competições. O primeiro desafio do time treinado por Rogério Ceni será na quinta-feira (23), contra o Sampaio Corrêa, na Fonte Nova, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Mas, a equipe tricolor já tem um problema pela frente.

No Campeonato Baiano, o elenco principal terá que correr atrás do prejuízo se não quiser ficar fora da semifinal. Por conta do período de treinos na Europa, o Bahia iniciou o estadual com um time alternativo, formado por jogadores do sub-20 e atletas que voltaram de empréstimos. O desempenho não foi nada bom.

O tricolor ainda não venceu na competição. Foram dois empates, contra Jacuipense e Jacobina, e uma derrota em casa, por 1x0, diante do Atlético de Alagoinhas. A campanha deixa o clube com apenas dois pontos, na 8ª colocação do Baianão.

Neste momento, a distância para a zona de classificação é pequena, dois pontos, e pode aumentar já que nesta terça-feira (21) Porto e Atlético de Alagoinhas se enfrentam no complemento da 3ª rodada. Porém, o sinal de alerta está ligado já que a primeira fase do Baianão é de tiro curto e resta apenas mais seis jogos para o tricolor.

Além disso, o desempenho ruim do time alternativo reduziu a margem que Ceni terá para rodar o elenco. Vale lembrar que além do pouco ritmo de jogo, o elenco principal se dividirá em três competições nas próximas semanas: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Libertadores.