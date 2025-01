CADA VEZ MAIS PERTO

Saiba quando o Bahia planeja estrear o time principal em 2025

Esquadrão faz pré-temporada na Espanha e voltará ao Brasil na próxima semana

No planejamento inicial divulgado pelo clube baiano, o time alternativo, formado por jogadores do sub-20 e outros atletas que estão sem espaço, disputará os três primeiros jogos do Campeonato Baiano. O último será neste domingo (19), às 18h30, contra o Jacobina, no estádio José Rocha.